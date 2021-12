Imprese: Assolombarda, il 79% a Monza e in Brianza prevede chiudere anno su livelli 2019 (4)

13 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - L'indagine condotta dal Centro Studi di Assolombarda, inoltre, mette in luce quali sono, secondo le imprese intervistate, i rischi correnti e le strategie in corso. Da una parte emerge la forte pressione dei rincari delle materie prime che, insieme ai ritardi nella logistica, pesano sugli approvvigionamenti, sulle produzioni e sui ricavi delle imprese brianzole. L'80% è preoccupato per i rincari estremamente elevati e le difficoltà di reperimento di alcune materie prime e semilavorati e un quinto per la più recente fiammata dei prezzi dell'energia. Nonostante questi fattori, le imprese del territorio dimostrano di essere reattive e di saper guardare verso uno sviluppo che sia sostenibile, investendo in innovazione e digitalizzazione.

La survey, infatti, mette in luce quali sono gli elementi strategici su cui investire. Per circa la metà dalle imprese il capitale umano e l'organizzazione del lavoro risultano, infatti, prioritari così come il potenziamento dell'offerta di nuovi e migliori prodotti e servizi. La crisi pandemica ha ulteriormente consolidato la rilevanza dei tre elementi strategici su cui puntano le imprese di Monza e Brianza: innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. Infatti, un terzo delle imprese della provincia sta puntando sulla ricerca e sviluppo, il 27% sulla digitalizzazione dei processi e il 18% sulla sostenibilità dei processi e dei prodotti. Infine, un quarto delle imprese di Monza e Brianza riconosce come elementi rilevanti il brand e l'immagine.

"La survey conferma la capacità delle imprese della Brianza di produrre valore economico e sociale attraverso la loro attività caratteristica. Nonostante la pandemia-ha sottolineato Francesco Ferrara, Partner PwC Italia, ESG Leader- in questi ultimi anni gran parte delle imprese sono cresciute e hanno creato occupazione, dimostrando un profondo legame con il territorio che ne ha beneficiato. Tuttavia la comunicazione e la governance delle tematiche legate alla sostenibilità e ai fattori ESG (Environmental, Social e Governance) non sempre sono state strutturate e articolate secondo le migliori prassi; vediamo il il rischio concreto di sottovalutare l'importanza di questi aspetti, che alla luce delle nuove politiche nazionali e UE diventeranno sempre più rilevanti e dovranno essere integrati nella gestione, misurati secondo indicatori specifici, e comunicati in modo completo, comparabile e trasparente''.