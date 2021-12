Imprese: Assolombarda, il 79% a Monza e in Brianza prevede chiudere anno su livelli 2019

13 dicembre 2021 a

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - Nel 2020, il tessuto economico della provincia di Monza e Brianza si è dimostrato molto reattivo e competitivo riaffermando la sua vocazione fortemente manifatturiera, e nel 2021 il 79% delle imprese del territorio prevede di chiudere l'anno sui livelli del 2019. È quanto emerge dalla classifica 2021 del “Top 500+” e dalla survey sulle prospettive delle imprese di Monza e Brianza, entrambi realizzati dal Centro Studi di Assolombarda. Nella classifica 2021 del “Top 500+”, le 800 migliori aziende della provincia di Monza e Brianza hanno ricavi riferiti al 2020 che vanno da un minimo di 8 milioni a un massimo di 4,5 miliardi di euro. Complessivamente il fatturato raggiunge 51 miliardi euro e l'84% del totale delle imprese risultano in utile.

Sono queste le principali evidenze dell'edizione 2021 di Top500+, il progetto di ricerca e di analisi dei dati economico-finanziari realizzato dal Centro studi Assolombarda, promosso da Assolombarda in collaborazione con Pwc Italia e con il sostegno di Banco Bpm, che coinvolge le 800 migliori imprese della provincia di Monza e Brianza. “Stiamo dimostrando una migliore capacità di recupero rispetto ai competitor europei ma, in questa fase, dobbiamo prestare particolare attenzione a una questione atavica per il nostro Paese: il debito pubblico - ha dichiarato Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda -. La Commissione europea, esprimendo i giudizi sulla finanziaria, ha richiamato al contenimento della spesa corrente, mentre la Bce ha annunciato per il prossimo anno una riduzione degli acquisti dei titoli di Stato. Questo penalizzerà i Paesi a più alto debito e l'Italia è quindi chiamata a raggiungere una crescita solida e strutturale. Anche per questa ragione è importante utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione dal Pnrr con l'obiettivo di vincere una delle sfide più strategiche dei prossimi anni, quella della transizione ecologica, che non può essere solo un ‘costo' a carico di cittadini e imprese. Per raggiungere gli obiettivi del “Fit for 55”, come Paese abbiamo la responsabilità di agire con interventi mirati, come l'utilizzo dei gas verdi e la revisione di processi produttivi per l'utilizzo efficiente dell'energia. È fondamentale però creare le condizioni per affrontare in maniera graduale la transizione per non mettere in difficoltà intere filiere produttive”.

“I dati che emergono dall'analisi Top500+ di questa edizione - ha affermato Giovanni Caimi Presidente della Sede di Monza e Brianza di Assolombarda- restituiscono un quadro positivo dell'andamento economico del 2021 e delle previsioni per il prossimo anno del tessuto economico del territorio. Questo dimostra la reattività delle nostre imprese che, nonostante la pandemia, hanno saputo mantenersi competitive sui mercati internazionali, hanno avuto la capacità di guardare lontano e di mettere in atto nuove strategie per agganciare la ripresa. Digitalizzazione e innovazione sono, infatti, le strade intraprese dalle aziende del territorio per uno sviluppo sostenibile e sono le leve strategiche per cogliere le opportunità offerte dal Pnrr”.