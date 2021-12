Imprese: Assolombarda, il 79% a Monza e in Brianza prevede chiudere anno su livelli 2019 (5)

13 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - Considerando un campione chiuso di 690 società, emerge un calo complessivo del fatturato del -4,6% rispetto al 2019. Il 70% delle imprese ha registrato una diminuzione dei ricavi, mentre il 27% ha conseguito degli aumenti, stabile invece il 3%. Anche in termini di redditività emergono riduzioni, sebbene tutto sommato contenute a dimostrare un'attenta gestione dei costi nel corso della pandemia: l'Ebit mediano sui ricavi passa dal 4,0% al 3,8% e del ROE mediano dal 10,9% all'8,7%. Infine, la quota di aziende in utile diminuisce dal 90% nel 2019 all'84% nell'anno della pandemia. “Banco BPM è orgogliosa di essere al fianco di TOP 500 anche quest'anno in cui l'evento torna in presenza. È per noi una manifestazione prestigiosa che premia le migliori aziende del territorio, un momento importante di dialogo e di confronto con il tessuto economico locale. – ha spiegato Luca Manzoni, Responsabile Corporate di Banco BPM – Nell'area di Monza e Brianza, che rappresenta uno dei territori più dinamici d'Italia, abbiamo una presenza del 12,4%, dato che conferma la nostra leadership, frutto di un rapporto privilegiato con la clientela e della capacità delle nostre strutture di venire incontro alle sue necessità. A Monza abbiamo diverse strutture dedicate allo sviluppo del business: filiali, gestori imprese e un centro corporate per le aziende di più grande dimensione. Oltre ai fondamentali servizi tradizionali di commercial banking, Banco Bpm offre anche quelli più sofisticati di investment banking, di supporto all'internazionalizzazione, di finanza strutturata per la crescita e lo sviluppo delle nostre aziende ed eccellenze''.