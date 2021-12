13 dicembre 2021 a

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - In serata, il segretario della Lega, Matteo Salvini, in vista delle prossime elezioni per il Presidente della Repubblica, ha contattato anche Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, e Philipp Achammer, presidente Svp.