Brescia: scoperta area rifiuti pericolosi, denunciato meccanico 'improvvisato'

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - I carabinieri di Brescia, con il supporto tecnico dell'Arpa hanno denunciato per il reato ricettazione e attività di gestione rifiuti non autorizzata un 56enne italiano residente a Castel Mella. I controlli nella sua proprietà hanno consentito di accertare che l'uomo aveva posto in essere, privo di titoli autorizzativi, una attività di auto riparazioni e, all'arrivo dei militari, era intento ad aggiustare una macchina.

La giustificazione che si trattasse di un'attività occasionale e per motivi di auto sostentamento non ha convinto i carabinieri che hanno trovato altre 11 auto semi distrutte di cui una risultata rubata. Tutta l'area, che si estende per circa 1215 metri quadrati, è risultata ricoperta da erba e da due cumuli di circa 700 metri quadri di rifiuti pericolosi di vario genere. Tutto è stato sequestrato per consentire ai tecnici di svolgere ulteriori accertamenti e procedere al carotaggio e alla successiva bonifica dell'area.