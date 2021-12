Rai: Gozi-Danti, 'Ue chieda spiegazioni a governo rumeno su sequestro giornalista e troupe'

14 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 14 dic (Adnkronos) - "La libertà di stampa è uno di quei principi fondamentali su cui si fonda il nostro stare insieme nell'Unione europea. Non è dunque accettabile che in uno Stato membro accadano episodi gravi come quello di cui è stata vittima l'inviata della Rai a Bucarest, Lucia Goracci". Lo affermano Sandro Gozi e Nicola Danti, eurodeputati di Renew Europe e membri del Partito democratico europeo.

"La giornalista del Tg1 è stata sequestrata, insieme alla sua troupe, durante un'intervista alla senatrice romena, Diana Iovanovici Sosoacã, riguardo alla gestione della pandemia nel suo Paese -proseguono-. Le immagini mostrano chiaramente come la troupe italiana sia stata dapprima malmenata davanti alla polizia nell'ufficio della senatrice, poi perquisita e trattenuta per ore all'interno del commissariato".

"Un fatto pericoloso e preoccupante che svela ancora una volta la vera natura violenta e antidemocratica degli estremisti di destra, dei fascisti e dei no vax in ogni parte dell'Europa. L'Unione europea ha il dovere di chiedere immediatamente spiegazioni al governo della Romania per quanto accaduto", concludono Gozi e Danti.

.