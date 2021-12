Covid: Boccia (Pd), 'proroga emergenza sacrosanta, destre ancora divise'

14 dicembre 2021 a

Roma, 14 dic (Adnkronos) - "La proroga dello stato di emergenza è una decisione sacrosanta, è giusto prorogarlo come tutte le altre volte. I dati sono sotto gli occhi di tutti, mi sorprende chi si sorprende. Ma ormai siamo abituati alle fibrillazioni e alle giravolte dei partiti di destra, che hanno spesso strizzato l'occhio a no vax e negazionisti, ogni volta che si parla della proroga dello stato di emergenza". Lo ha detto Francesco Boccia, ex ministro per gli Affari regionali e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale PD, a Omnibus su La7.

"Il Covid-19 non sparisce se non rinnoviamo lo stato di emergenza. È ancora tra noi e le istituzioni territoriali devono avere la possibilità di curare tutti e intervenire in maniera rapida ed efficace. La decisione del Governo è corretta ed è sempre stata chiesta dal Partito democratico. Le destre, come sempre, sono ancora divise come dimostra l'atteggiamento in queste ore di Fdi", ha aggiunto Boccia.