Rai: Fedeli (Pd), 'governo chieda spiegazioni a Bucarest'

Roma, 14 dic (Adnkronos) - "Come capogruppo Pd in commissione di Vigilanza Rai esprimo a Lucia Goracci, alla troupe, al Tg1 e a tutta la Rai la piena e forte solidarietà per il gravissimo episodio di violenza subito in Romania da parte di una senatrice no-vax. Un'aggressione con sequestro della cronista che chiama in causa non solo il diritto d'informazione ma anche le relazioni tra Italia e Romania". Lo dice la capogruppo Pd in commissione di Vigilanza Rai Valeria Fedeli.

"Goracci, infatti, non solo non è stata difesa dalla polizia ma addirittura, come se fosse lei la colpevole, è stata perquisita e trattenuta ore in commissariato. Su questo riteniamo che il governo italiano debba pretendere spiegazioni e scuse da parte di Bucarest e per questo presenteremo un'interrogazione in commissione Esteri di Camera e Senato”, ha aggiunto Fedeli.