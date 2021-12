Winergetic Premium, finestra in PVC certificata CasaClima, è la risposta di Oknoplast alle condizioni climatiche più estreme

14 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - Milano, 14 dicembre 2021 - Quando il freddo si fa davvero sentire, Oknoplast risponde con Winergetic Premium: una finestra in PVC appositamente progettata per raggiungere eccellenti prestazioni termiche in qualsiasi condizione climatica - anche nelle più estreme.

Il serramento, dal profilo brevettato da 82 mm di spessore, può supportare vetri doppi, tripli e quadrupli realizzati con speciali lastre da 3 mm: una caratteristica che permette di alleggerire il peso dell'anta del 30% rispetto a una finestra standard, senza alterare minimamente le prestazioni di isolamento termoacustico.

La sua certificazione come "Finestra Qualità" emessa dall'agenzia CasaClima ne conferma le eccezionali prestazioni di isolamento termico (Classe A con Uw variabile da 0.8 a 0.65 W/m2K, a seconda del tipo di vetrocamera impiegata)e risparmio energetico. Un vantaggio sia in inverno che in estate, poiché contribuisce a ridurre i consumi e limitare l'impatto delle emissioni nocive sull'ambiente. Inoltre Winergetic Premium può essere dotata di canalina termica Warmatec di ultima generazione, capace di ridurre le perdite di calore (fino al 10%) e di limitare la formazione di condensa sui vetri.

Un altro punto di forza di questo serramento in PVC sono le guarnizioni, realizzate in elastomero termoplastico: un materiale a memoria di forma capace di mantenere inalterata nel tempo la propria elasticità e le proprietà isolanti in intervalli di temperatura compresi tra -50° e +120°. E ancora, la tripla guarnizione nel telaio e nell'anta, che si aggiunge a una guarnizione brevettata posta al di sotto della vetrocamera, garantisce l'impermeabilità del serramento - e la sua durevolezza nel tempo - anche in condizioni meteo straordinarie.

Dal punto di vista estetico è importante sottolineare che le performance di isolamento superiori di questo modello non ne alterano affatto il design. Winergetic Premium si distingue infatti anche per la sua eleganza e modernità, esaltate dai fermavetro squadrati e dalle numerose possibili opzioni in termini di finiture e accessori: dagli iperrealistici effetti legno alle cerniere invisibili, fino alla maniglia a scomparsa. Winergetic Premium si presenta così come una finestra in PVC davvero completa, nella quale eccellenti standard qualitativi tecnici convivono con un design elegante e rifinito in ogni particolare.

