Pnrr: Fedriga, 'affinché non sia fallimento riforme strutturali Pa' (2)

(Adnkronos) - Secondo il governatore del Friuli Venezia Giulia, "formazione e aggiornamento erano in passato eventualità, ora dobbiamo cambiare rotta e puntare sul rafforzamento delle competenze e della scuola della pubblica amministrazione" che nei prossimi mesi dovrà gestire risorse in un quadro non semplice: "troppe volte anche nel rapporto con i cittadini - ha ricordato Fedriga - la Pubblica amministrazione si prende responsabilità non proprie, ma dovute a una legislazione nei tempi stratificata e di impossibile interpretazione anche per le norme contraddittorie".

In vista dell'Attuazione del Piano nazionale saranno di aiuto i progetti di professionisti "per smaltire i forti arretrati delle amministrazioni locali, ma dobbiamo puntare anche al potenziamento strutturale della macchina amministrativa - continua il Governatore - La riforma del piano integrato di attività potrà certamente essere un valido strumento di lavoro. Per quanto riguarda la digitalizzazione la sfida non è spostare su ciò che era su carta, ma rivedere le procedure che devono essere in grado di essere native digitali"; nonché implementare la capacità amministrativa stabile, "con il miglioramento del processo di reclutamento in una pianificazione strategica delle risorse umane. Dovremo affiancare - conclude - le opere di riforma della Pa con un rigoroso investimento per individuare figure nuove, come professionisti del digitale e della comunicazione digitale, che comunicando con i cittadini ci aiutano a far comprendere come la Pa sta cambiando".