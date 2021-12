14 dicembre 2021 a

Roma, 14 dic (Adnkronos) - "La data del Quirinale non la dirò, l'unica data è quella della lettera che manderò per la convocazione del Parlamento in seduta comune. Il 4 gennaio sarà inviata la lettera e sapremo la data di convocazione del Parlamento". Lo ha detto Roberto Fico allo scambio di auguri con l'Asp.