Roma, 14 dic (Adnkronos) - "Io spero che riusciamo a far proseguire il processo, è fondamentale non mollare mai. Questo attiene alla famiglia e allo Stato italiano, fa parte del nostro essere Repubblica, che non lascia sola una famiglia". Lo ha detto Roberto Fico agli auguri con l'Asp.