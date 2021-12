Samsung Stackers, kit di contenitori per alimenti ispirata a Tetris

14 dicembre 2021 a

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Samsung annuncia la collaborazione con The Tetris Company per lanciare Samsung Stackers: un kit di contenitori per alimenti in edizione limitata ispirata a Tetris, il puzzle famoso in tutto il mondo, per organizzare il frigorifero in maniera smart e ridurre lo spreco. Il set di contenitori ricalca le sette forme iconiche e i colori dei tetramini del videogioco (ciano, giallo, viola, verde, blu e arancione) per rendere più semplice la conservazione degli alimenti all'interno del frigorifero o del congelatore. ( FOTO )

I nuovi Samsung Stackers sono disponibili per l'acquisto anche in Italia, sul sito samsung.com/tetris , e il ricavato dalle vendite del kit sarà devoluto interamente alla European Food Banks Federation. Durante la pandemia Samsung ha interrogato gli italiani ed è emerso che tre quarti degli intervistati (75%) si sentono in colpa per la quantità di rifiuti prodotti e tre su cinque (61%) sono diventati, durante i periodi di lockdown, più consapevoli dei loro sprechi alimentari. Inoltre, il 74% degli italiani ritiene che un sistema di organizzazione degli alimenti migliore li aiuterebbe a ridurre gli sprechi, e sette su dieci pensano che il cibo durerebbe più a lungo se conservato correttamente. Impilando i blocchetti colorati ispirati a Tetris in varie combinazioni, sarà possibile gestire meglio il proprio cibo, ottimizzando lo spazio per avanzi, frutta e altri alimenti.

"In Samsung la nostra mission è sviluppare prodotti e soluzioni che entrino a far parte della vita dei nostri clienti, consentendo loro di gestire la propria vita in modo più agevole, riducendo gli sprechi alimentari - spiega Tim Beere, Senior Category Lead Cooling di Samsung - È questo il motivo che ci ha portati a fare squadra con The Tetris Company per lanciare Samsung Stackers, una soluzione per la conservazione dei cibi del tutto unica e divertente. Non solo i Samsung Stackers hanno un aspetto accattivante e forme che si adattano perfettamente ai nostri frigoriferi, permettendo di ottimizzare lo spazio a disposizione, ma la loro vendita contribuisce a sostenere la European Food Banks Federation nella lotta allo spreco alimentare".

"Siamo lieti di poter collaborare con Samsung nella realizzazione dei Samsung Stackers, offrendo soluzioni davvero divertenti per l'organizzazione del frigorifero e con un tocco di nostalgia che prende le mosse da Tetris - dice Maya Rogers, presidente e Ceo di Tetris - È una grande emozione veder ritornare in vita il nostro amatissimo puzzle grazie ai Samsung Stackers. Siamo ansiosi di vedere in che modo i nostri clienti trasformeranno i loro frigoriferi e congelatori in una vera e propria partita".

La European Food Banks Federation è un'organizzazione no profit che rappresenta una rete di 335 banchi alimentari di tutta Europa, impegnati nella lotta contro gli sprechi alimentari e nella riduzione dell'insicurezza alimentare. Solo nel 2020 la rete di enti caritatevoli che hanno ricevuto scorte alimentari dai membri della European Food Banks Federation ha prestato assistenza a un totale di 12,8 milioni di persone bisognose, facendo registrare un incremento del 34,7% rispetto ai livelli pre-pandemici del 2019.