Basket: Nba, Warriors vincono in casa dei Pacers e tornano primi a Ovest

Indianapolis, 14 dic. -(Adnkronos) - Dopo il ko a Philadelphia, gli Warriors (22-5) si riscattano e passano 102-100 in casa dei Pacers (12-17) riprendendosi il primo posto solitario nella Western Conference. La zampata vincente nell'ultimo minuti di gioco è arrivata grazie a un rimbalzo offensivo di Kevon Looney su una tripla sbagliata da Steph Curry, quella che gli avrebbe dato il pareggio su Ray Allen al primo posto nella classifica All-Time della Nba.

Curry ha chiuso con 5 triple a segno su 15 tentativi, venendo accompagnato da boati ogni volta che ha realizzato una tripla contro una difesa come quella di Indiana intenzionata in tutti i modi a impedirgli di realizzare il record sul loro campo. Per il candidato Mvp ci sono alla fine 26 punti, 6 rimbalzi e 6 assist con 7 palle perse, guidando altri quattro compagni in doppia cifra: il record di Allen è distante ora solo una tripla, gliene basteranno due al Madison Square Garden per fare la storia.

Domantas Sabonis ha legittimato il premio di giocatore della settimana per la Eastern Conference chiudendo con 30 punti e 11 rimbalzi frutto di un eccellente 12/17 al tiro, seguito dai 23 punti di Malcolm Brodgon e i 19 di Caris LeVert. I Pacers hanno però avuto difficoltà ad affrontare la difesa degli Warriors, venendo tenuti al 40% al tiro e solo 7/30 dalla lunga distanza, perdendo un pallone pesantissimo con LeVert a 2"2 secondi dalla fine senza neanche avere il tiro del pareggio o della vittoria.