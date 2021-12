Eutanasia: Fico, 'basta retorica, foto aula vuota non rappresenta lavoro Camera'

14 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 14 dic (Adnkronos) - "Su tutti i provvedimenti in discussione generale intervengono i parlamentari che hanno lavorato a quel provvedimento e la Commissione ha lavorato tantissimo a quel provvedimento". Lo ha detto Roberto Fico, allo scambio di auguri con l'Asp, a proposito delle foto dell'aula della Camera vuota in occasione della discussione della legge sul fine vita.

"Dobbiamo uscire dalla retorica dell'aula vuota, penso sia ora di farlo. Se lo dico io, penso che potete comprendere. Sono foto che fanno male a tutti -ha spiegato il presidente della Camera-. Bisogna comprendere bene come lavora il Parlamento, nelle commissioni, in aula, con il sindacato ispettivo, le interpellanze. In tutte queste fasi si esplicita il lavoro parlamentare, quel'aula vuota non può rappresentare il lavoro parlamentare a 360 gradi".