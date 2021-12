BIBLIOparklet: da parcheggio a installazione d'arte grazie a Vitamina G di Regione Lazio e PaesArte

14 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - Dall'11 dicembre arriva a Monterotondo BIBLIOparklet – Il Valore dello Spazio Pubblico, una nuova installazione firmata dagli Under35 dell'Associazione giovanile Paesarte che restituisce lo spazio urbano di un parcheggio antistante la Biblioteca P. Angelani al territorio, attraverso un intervento artistico nato da tre giorni di workshop. Un modo di riappropriarsi della città, attraverso la creatività, da parte di quella generazione particolarmente colpita dal Covid-19, dando non solo libero sfogo all'arte, ma andando a creare un nuovo angolo di bellezza dove poter leggere, studiare o semplicemente creare interazioni sociali.

L'installazione urbana, fatta interamente in materiali naturali, comprenderà una pedana accessibile, delle sedute per la sosta e lo studio all'aperto, oltre all'inserimento di specie vegetazionali. Uno spazio pubblico temporaneo di pertinenza per vivere il territorio attraverso una nuova ottica e un altro sguardo sulla città nato dal coinvolgimento di 15 ragazzi.

Dall'8 all'11 dicembre il progetto, con il Patrocinio del Comune di Monterotondo, coinvolgerà i giovani Under 35 del territorio romano in un vero e proprio workshop, grazie alla vittoria del bando VitaminaG nell'ambito del programma GenerazioniGiovani.it finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno del Dipartimento della Gioventù. L'8 dicembre si darà ufficialmente il via ai lavori di preparazione del cantiere, che dal 9 al 10 dicembre vedrà coinvolti in loco i 15 iscritti under 35. L'11 dicembre i lavori si concluderanno e verrà ufficialmente inaugurata l'installazione.

I partecipanti saranno seguiti da un team multidisciplinare composto da paesaggisti, architetti e videomaker, che avrà il compito di accompagnare i partecipanti nella realizzazione e installazione del BIBLIOparklet. Ogni ragazza e ragazzo che prenderà parte ai workshop potrà sperimentare in prima persona tecniche costruttive utili alla realizzazione di arredi urbani per gli spazi pubblici: assemblaggio, pittura, installazione, messa a dimora di alberature e arbusti. Un'esperienza innovativa per la Biblioteca comunale e per la città di Monterotondo che mira a promuovere una riappropriazione creativa dello spazio pubblico urbano in grado di re-immaginare nuovi luoghi di incontro e condivisione: da anonimo spazio dedicato al posteggio delle automobili, a luogo di aggregazione giovanile e produzione culturale.

Il tutto nella cornice della Biblioteca P. Angelani di Monterotondo, uno dei pochi luoghi pubblici di cultura del Comune, un importante polo catalizzatore della vita diurna giovanile. Nonostante ciò gli spazi, già drasticamente ridotti dal COVID-19, mancano di un'area esterna attrezzata in grado di favorire relazioni sociali e offrire un servizio open-air dedicato allo studio o al tempo libero. L'installazione sarà dunque localizzata su due stalli auto antistanti l'area di accesso per promuovere una riappropriazione creativa dello spazio pubblico e re-immaginare un luogo temporaneo in grado di favorire l'incontro e la condivisione, legittimando i fondamentali legami sociali tra giovani.

Lo spazio BIBLIOparklet sarà aperto alla cittadinanza dall'11 dicembre e nel mese di giugno 2022 ospiterà una micro rassegna di arte urbana, riaffermando così la potenzialità di uno spazio di attestarsi come riferimento sociale per i giovani e operare quale luogo di produzione culturale e come “palco aperto” ad uso dei e delle giovani, per stimolarne creatività e talenti.

BIBLIOParklet è un progetto dell'Associazione giovanile Paesarte vincitore di VitaminaG - realizzato nell'ambito del programma GenerAzioni Giovani delle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostengo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù - il bando che dà energia alle idee degli under35, con un contributo di oltre 2,3 milioni di euro destinati a iniziative, modelli e proposte. La graduatoria viene pubblicata sul sito della Regione Lazio. Nello specifico si tratta di 100 progetti under35 premiati ciascuno con circa 25mila euro a fondo perduto

