Fondi Lega: pm, 'rodato sodalizio criminale, condannare Barachetti a 5 anni'

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Condannare a 5 anni di carcere Francesco Barachetti, l'imprenditore ritenuto vicino alla Lega e arrestato per peculato ed emissione di fatture false nell'inchiesta sulla vendita della sede della Lombardia film commission a Cormano. E' la richiesta pronunciata in aula dal pm di Milano Stefano Civardi. Nella requisitoria, durata poco più di un'ora, l'accusa ricostruisce i ruoli di un "rodato sodalizio criminale" che coinvolgerebbe i due contabili Andrea Manzoni e Alberto Di Rubba (già condannati con rito abbreviato rispettivamente a 4 anni e 4 mesi e a 5 anni) e il commercialista Michele Scillieri (ha patteggiato 3 anni e 4 mesi).

La vicenda riguarda la scelta del contraente per la compravendita "gonfiata" del capannone di Cormano, sede della Fondazione Lombardia Film Commission, acquistato con 800mila euro della Regione Lombardia. Soldi che poi, secondo le indagini condotte dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, i tre indagati insieme all'elettricista Francesco Barachetti si sarebbero spartiti.

"In questo processo lo schema di ritorno" dei soldi "è una costante" per il pm che ritiene "il passaggio di mano dalla mano pubblica agli imputati" solo un modo per spartirsi il denaro di "un'operazione inesistente". Visti i capi di imputazioni, e le generiche equivalenti alle aggravanti, la richiesta per l'unico imputato che ha scelto il rito ordinario è di 5 anni. La sentenza è attesa il 23 dicembre prossimo.