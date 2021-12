Lombardia: assessore Guidesi premia 161 negozi storici (2)

14 dicembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Degni di nota anche la Pasticcera Valente, punto di riferimento dal 1931 per i golosi di Città Studi a Milano e la Gioielleria Barzaghi, accreditata insegna nel centro di Meda (Monza e Brianza), che degli anni Trenta ha conservato anche gli spazi e gli eleganti arredi originali. Locale più che centenario a Brescia, nella zona un tempo percorsa dal Naviglio, l'Antica trattoria del Ponte (1908), nel centro storico di Caselle Landi (Lodi) si distingue per storia famigliare la Farmacia Chevallard (1952), punto di riferimento insostituibile per la comunità locale.

Per pregio architettonico dei locali meritano di essere ricordati l'Hosteria della Pignatta (1970) a Binasco (Milano), la Pizzeria Sibilla (1951) a Milano nel cuore antico di Brera, la Trattoria del Castello (1976) a Peschiera Borromeo (Milano) e, decentrato ma con un inaspettato e gradevolissimo spazio verde che invita alla quiete, il Ristorante Cascina Corba (1969) di Milano, dove tradizione ed eleganza sono da sempre gelosamente curati dai titolari.