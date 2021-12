Lombardia: assessore Guidesi premia 161 negozi storici

14 dicembre 2021 a

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - L'assessore lombardo allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi ha premiato 161 nuove attività storiche. Un numero che porta il totale delle attività riconosciute da Regione Lombardia a 2.395. Si tratta di insegne con più di quarant'anni di storia alle spalle, riconosciute dal 2004. Tra i nuovi inserimenti, figurano in particolare, 89 negozi storici, 46 locali storici e 26 botteghe artigiane storiche, alcune delle quali detengono veri e propri record in termini di longevità.

"Un giorno di festa in cui diciamo grazie a quei lombardi che, con sacrificio e passione, portano avanti, da oltre 40 anni, le loro attività che rappresentano presidi socioeconomici fondamentali per le comunità e i territori. La loro tradizione porta la Lombardia nel futuro. Il valore e l'importanza che Regione assegna a queste attività viene dimostrato con un bando specifico del valore di 4 milioni di euro che apre domani mercoledì 15 dicembre", spiega Guidesi. L'elenco ufficiale, in particolare, vede la provincia di Brescia con il numero più alto di nuovi riconoscimenti; sono infatti 38. Seguono Varese 30, Milano 28, Sondrio 12, Bergamo 11. A una cifra ci sono invece Monza-Brianza e Lodi 9, Como 8, Lecco 7, Pavia 6 e Mantova 3.

In questa ultima tornata di riconoscimenti, le attività che hanno superato i 100 anni di storia sono Abbigliamento Ravelli, dal 1874 a Varzi (Pavia) Calzature Tognali di Brognoli e Tognali, dal 1906 a Orzinuovi (Brescia), la Trattoria Villa Fiorita, dal 1907 a Cernusco sul Naviglio (Milano), la Farmacia Comunale 1, dal 1914 a Ghedi (Brescia), la Calzoleria Fossati, dal 1915 a Cornaredo (Milano) e il locale Don Abbondio, dal 1918 a Lecco. Sono numerosi i negozi, soprattutto di alimentari, la cui fondazione risale alla prima metà del secolo scorso: fra gli altri, Turconi Calzature (1928), Farmacia Nobili (1932), Macchi 1941 Varese (1942), Vege Alimentari (1946), tutti a Varese e provincia.