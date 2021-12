Pnrr: Picierno (Pd), 'fondi per arginare fuga cervelli dal Sud'

14 dicembre 2021 a

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Il dibattito sull'utilizzo dei fondi del Pnrr nel Mezzogiorno deve assolutamente eludere la solita retorica stantia che accompagna il tema da anni. Bisogna legare le risorse finanziarie a obiettivi concreti e di carattere strutturale, che siano in grado di rimodellare in profondità il sistema socioeconomico e produttivo del Mezzogiorno". Così l'europarlamentare del Partito Democratico Pina Picierno.

"Evitiamo voli pindarici oppure chissà quale trovata creativa. Occorrono pragmatismo e senso di realtà. Per esempio i fondi e le riforme devono consentire di generare opportunità e un ecosistema adeguato affinché si argini l'ormai atavica fuga dei cervelli da Sud a Nord. Un esodo spaventoso, che negli ultimi vent'anni ha coinvolto 1,6 mln di persone. Il Meridione per rimettersi in moto ha bisogno innanzitutto di competenze del territorio, che devono essere messe nelle condizioni di esprimersi al meglio con un sistema universitario e di formazione di livello internazionale e con un tessuto industriale che permetta di crescere oltre la dimensione squisitamente locale".

"Far restare nel Mezzogiorno i nostri migliori giovani, valorizzarli, garantire loro di sprigionare interamente le proprie potenzialità: sono queste le fondamenta su cui sviluppare finalmente una solida e longeva stagione di crescita per il Meridione".