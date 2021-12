F1: Test Abu Dhabi, De Vries il più veloce, 87 giri per Leclerc

14 dicembre 2021 a

Abu Dhabi, 14 dic. - (Adnkronos) - Nyck De Vries, Liam Lawson, Oscar Piastri. E' questo il 'podio' degli 'young drivers' della prima giornata di test ad Abu Dhabi. L'olandese della Mercedes ha chiuso il martedì in 1'23''194, precedendo l'Alpha Tauri del neozelandese e l'Alpine del campione in F2. La prima monoposto in versione 2022, con gomme Pirelli da 18'' è la McLaren di Daniel Ricciardo, che paga oltre 3'' dal primo e conquista l'ottavo posto in classifica. Tra le mule car, 11° tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, che è stato preceduto anche da Lance Stroll (Aston Martin) e dal compagno Robert Scwhartzman, che lo ha sostituito nel pomeriggio. Terz'ultimo Verstappen, che ha però compiuto ben 124 giri, otto in meno di George Russell su Mercedes, che ha invece chiuso in penultima piazza. Da segnalare l'esordio in Alfa per Valtteri Bottas e Zhou. Si replica martedì per la seconda e ultima giornata, che vedrà in pista tra gli altri Carlos Sainz, Sergio Perez, Lando Norris, Sebastian Vettel e Fernando Alonso.