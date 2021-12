Governo: report 'Il fattore Draghi', per 70% deve restare a palazzo Chigi** (3)

14 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - La "soglia massima tra i 'molto favorevoli' al Green Pass si riscontra nell'elettorato del Pd, con il 59%, seguito da quello di Forza Italia con il 51%. Il minimo si riscontra, come detto, fra gli elettori dei Fratelli d'Italia dove raggiunge il 33%". Per quanto riguarda aree geografiche e titolo di studio: "I contrari al Green Pass sono il 27% dei residenti nelle regioni del Nord-Est e il 24% in quelle del Nord-Ovest, mentre al Sud scendono al 16%, perciò con circa 10 punti di differenza; le persone più colte e in condizione economica migliore sono più favorevoli al Green Pass rispetto alla media; gli uomini sono più favorevoli rispetto alle donne (70% contro il 63%)".

Per quanto riguarda la percezione politica di Draghi "gli elettorati del Pd, di Forza Italia e di Azione sono quelli che tendono maggiormente a vedere Draghi come 'proprio'" mentre nella ricerca si segnale "la minima 'auto-appropriazione' di Draghi fra gli elettori del Movimento 5 Stelle, fra i quali solo l'1% ritiene che Draghi possa in qualche modo essere avvicinato a questo movimento".

Nell'analisi si è anche guardato al giudizio sul 'carattere' del premier: "Un particolare apprezzamento degli elettori di Fratelli d'Italia verso il senso di indipendenza di Draghi" mentre "l'autorevolezza viene rilevata soprattutto dagli elettori del Pd e di Forza Italia, che su Draghi sembrano avere visioni molto prossime e convergenti. Gli elettori della Lega valutano soprattutto il suo stile riservato, mentre gli elettori di Azione apprezzano soprattutto la sua capacità decisionale". Infine, "gran parte delle accuse di 'autocrazia', di eccesso di assertività e di 'arroganza' provengono proprio dai contrari al Green Pass".