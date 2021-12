Parisi Mode: l'evoluzione dell'e-commerce per una user experience di alto livello

14 dicembre 2021 a

Trapani, 14 dicembre 2021.L'emergenza sanitaria ha certamente cambiato i parametri del business, generando nuovi paradigmi e nuove ‘abitudini' da parte dei consumatori. Il tasso di acquisti online è in costante crescita ed è destinato a salire ulteriormente, un settore dal grande potenziale è quello delle calzature.

Parisi Mode nasce a Trapani nel 1920, grazie alla lungimiranza di Salvatore Parisi. L'azienda, attraverso ben quattro generazioni, cresce e si consolida fino ad espandersi oltre i confini territoriali. Attualmente, sotto la guida di Domenico Parisi, è una delle realtà commerciali on-line più affermate nel settore.

“L'impatto negativo sulle vendite subito in prima battuta, ci ha portato a ‘recuperare' il terreno perso, ottimizzato il processo di vendita digitale”, introduce Domenico Parisi. “La soluzione migliore per affrontare il repentino cambiamento dello scenario è stata l'implementazione dell'omnichannel. Non dimenticando l'importanza dell'interazione fisica e il rapporto con i clienti, fattori imprescindibili, li abbiamo combinati ed adattati con una piattaforma web accattivante e un e-commerce semplice ed efficace, con cui gli utenti possono acquistare ovunque e da qualsiasi dispositivo. Il terreno su cui stiamo lavorando è soprattutto nei servizi e nel valore aggiunto”.

Il settore della moda e delle calzature online è stato tra quelli che meglio si è adattato alle strategie di vendita online, evidenziando un feedback positivo che fa ben sperare.

“Tutto questo ci ha spinti verso una preparazione e conoscenza decisamente maggiori del consumatore, soprattutto quando deve acquistare scarpe online”, aggiunge Parisi. “Emerge una connessione più profonda tra venditore e cliente, connessione che bisogna curare al meglio, con possibilità anche di gestire vendite on-to-one. Selezioniamo i migliori brand italiani e internazionali, ponendo tutta la nostra attenzione sui materiali, la fattura e, oggi più che mai, sulla comodità. Le nuove tendenze evidenziano la richiesta di comfort a vantaggio di sneakers e calzature che garantiscano estetica e praticità”.

Ma la vendita di calzature online presenta qualche insidia. Molti potenziali acquirenti digitali sono incerti di fronte all'acquisto di scarpe per via dell'impossibilità di provarle, come avviene invece negli negozi fisici.

“Nel nostro store online forniamo un alto numero di informazioni extra per garantire sempre una user experience di alto livello”, sottolinea Domenico Parisi. “Non ci limitiamo ad indicare la misura del piede, il colore e i materiali di cui sono fatte scarpe o stivali, siamo anche disponibili per fornire tutte le informazioni di cui l'acquirente necessita. Oltre alle spedizioni gratuite in tutta Italia, un altro servizio essenziale che forniamo è il reso. Se l'acquirente non è del tutto soddisfatto del prodotto, può restituirlo senza problemi. Il percorso del consumatore - conclude - non deve terminare con l'acquisto. Bisogna creare un legame che porti l'utente ad avere un bel ricordo dell'esperienza, generare fiducia online non è sicuramente facile ma, i nostri feedback positivi, ci confermano che siamo sulla buona strada”.

Contatti: https://www.parisimode.it/