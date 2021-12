Infortuni: morto operaio in ribaltamento mezzo pesante nel Varesotto

14 dicembre 2021 a

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Un operaio di 51 anni è rimasto ucciso, schiacciato da un mezzo pesante che si è ribaltato in un cantiere a Bodio Lomnago, in provincia di Varese. Il personale del 118 intervenuto sul posto non ha potuto che constatare il decesso dell'operaio. Le forze dell'ordine sono al lavoro per chiarire la dinamica dell'incidente, avvenuto intorno alle 15. Un altro uomo, un 55enne, è rimasto ferito, cadendo nel tentativo di soccorrere il 51enne e riportando ferito al volto e alle braccia. L'uomo è stato portato in codice giallo all'ospedale di Cittiglio. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco, i carabinieri e l'Ats.