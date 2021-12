L.elettorale: Ceccanti, 'proporzionale non si farà'

14 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Per approvare la legge elettorale occorre "superare il voto segreto e per farlo o si ricorre alla fiducia o serve una larga maggioranza. Se ora ci fosse stata una maggioranza Ursula avrebbe potuto cercare di riprodursi con il proporzionale, ma non è così, c'è una maggioranza di unità nazionale e non è credibile, al di là che sia giusto o sbagliato, che si riesca a fare una riforma in senso proporzionale". Così Stefano Ceccanti del Pd alla presentazione del report 'Il Fattore Draghi'.