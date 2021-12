Corradi (Trenitalia): 'Venduti già 500 biglietti treno Roma-Parigi'

14 dicembre 2021 a

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - ''Noi facciamo tre servizi alta velocità, intercity e regionali. Stiamo riprendendo ad andare sotto le tre ore tra Roma e Milano con alta velocità, andando a 300 all'ora. Gli intercity sono il giusto anello per il trasporto più vicino alle città, con un livello di qualità sempre maggiore. Sui treni regionali investiremo molto l'anno prossimo con 100 nuovi treni. La sostenibilità è nel nostro Dna, siamo elettrici e consumeremo meno con nuovi treni. Sabato partirà prima Frecciarossa Milano- Parigi, un treno europeo che passerà da Torino e Lione. Abbiamo venduto oltre 500 biglietti in poche ore''. Lo sottolinea Luigi Corradi, Ad e Dg di Trenitalia, in occasione del convegno Asstra 'Next Generation Mobility'