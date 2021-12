Toscana: Mazzeo, 'Valorizzeremo sempre di più Parco Naturale Migliarino San Rossore'

14 dicembre 2021 a

Firenze, 14 dic. - (Adnkronos) - "Stamani ho incontrato le Istituzioni della comunità del Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Il Parco è un posto unico in Toscana, per questo vogliamo valorizzarlo sempre di più. Insieme ai sindaci ci impegneremo per far arrivare il trasporto pubblico locale, magari elettrico o a idrogeno, a installare delle postazioni di bike sharing nel parco e soprattutto vorremmo che il Parco diventasse un centro d'eccellenza sulla transizione ecologica, il luogo dove attirare le 20 migliori start-up in grado di rendere la Toscana la regione più biosostenibile d'Europa". Così su Facebook il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo.