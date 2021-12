14 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - La stretta arriverà attraverso un'ordinanza che dovrebbe essere firmata già in serata, frutto dell'intesa tra i due dicasteri, Salute ed Esteri. La quarantena per i non vaccinati in arrivo in Italia dovrebbe essere di cinque giorni, mentre, per quanto riguarda gli immunizzati, dovrebbe essere sufficiente un test rapido per poter circolare nel nostro Paese.