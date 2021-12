Ravanusa: trovati anche gli ultimi due dispersi, padre e figlio/Adnkronos (2)

14 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - Intanto, prosegue a ritmo serrato l'inchiesta per omicidio colposo plurimo e disastro colposo, coordinata dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio e dalla pm Sara Varazi. I magistrati si sono affidato a un pool di periti che stanno studiando da giorni le mappe della rete a gas metano di Ravanusa, gestita da Italgas. "Non ci sono state segnalazioni ufficiali di perdite di gas - dice il colonnello Vittorio Stingo, Comandante provinciale - anche se diversi abitanti ci hanno detto che nei giorni precedenti c'era puzza di gas. Adesso andrà verificato come la manutenzione dell'impianto sia stata eseguita, non solo nei giorni precedenti all'esplosione ma anche prima. Abbiamo l'obbligo di proteggere tutta la popolazione e portare la verità, restituendo un po' di serenità a questo paese".

Sono 142 i Vigili del fuoco in azione per tutta la giornata, a Ravanusa, tra le macerie dove è avvenuta l'esplosione. Tra i 142 vigili del fuoco ci sono anche 40 pompieri dell'Unità speciale di ricerca e soccorso e quindici operatori sono specializzati nella conduzione dei mezzi per il movimento terra. Infine sono in azione anche 9 cinofili. E' stato proprio il cane labrador Luna a trovare ieri mattina i corpi sotto le macerie di quattro vittime.