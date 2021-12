Lega: nessuna grafica con Salvini e messa di Natale**

14 dicembre 2021 a

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "La Lega in generale e lo staff di Matteo Salvini in particolare non hanno mai pensato né tantomeno autorizzato la grafica che pubblicizza una messa di Natale con il volto del segretario e i simboli del partito e del gruppo Id. Qualora Salvini partecipasse a un'iniziativa religiosa, lo farebbe ovviamente con la dovuta sobrietà: la grafica in questione è da considerare a tutti gli effetti un abuso”. Così una nota della Lega.