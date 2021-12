15 dicembre 2021 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Il Governo potrebbe decidere di prolungare le vacanze scolastiche per far raffreddare la curva? "Non abbiamo preso nessuna decisione in tal senso. Per questo governo tenere le scuole aperte è una priorità". Lo dice in una intervista su Il Corriere della Sera, la ministra per gli Affari regionali e le autonomie Maria Stella Gelmini.