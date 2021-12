Ue: Draghi, 'unione bancaria necessaria a stabilità finanziaria'

15 dicembre 2021 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "All'Euro Summit, discuteremo anche del completamento dell'Unione bancaria, necessario per rafforzare la stabilità finanziaria dell'unione monetaria. L'Italia lavora per affiancare ai due pilastri esistenti – il Meccanismo di Vigilanza Unico e il Meccanismo di Risoluzione Unico – un Sistema Europeo di Assicurazione dei Depositi. Il presidente dell'Eurogruppo fornirà dettagli sullo stato del negoziato in corso, a cui l'Italia partecipa con spirito costruttivo". Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue al via da domani.