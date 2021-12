Quirinale: Letta, 'caratteristica è anomalia gruppo Misto e frammentazione Parlamento'

15 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 15 dic (Adnkronos) - "Oggi siamo a fine legislatura e il Parlamento è frammentato, basta vedere quanti sono nel gruppo Misto, cifre che fanno capire una situazione molto frammentata". Lo ha detto Enrico Letta alla presentazione on line di un libro sul Quirinale.

"Nel rientrare per guidare il Pd vedo un Parlamento molto diverso, in cui il Misto è attore fondamentale, questo racconta l'anomalia nella quale ci troviamo, una iper frammentazione che sarà la caratteristica dell'elezione del presidente -ha spiegato il segretario del Pd-. A maggior ragione, nella situazione politica in cui siamo e abnorme del gruppo Misto di Camera e Senato, spinge tutti a prendere l'unica via maestra, la scelta di una persona di largo consenso, eletto a larga maggioranza e non da una stretta minoranza".