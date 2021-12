15 dicembre 2021 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Il Governo potrebbe decidere di prolungare le vacanze scolastiche per far raffreddare la curva ei contagi da Covid? "Al momento non c'è questa ipotesi". Così risponde all'Adnkronos la sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia.