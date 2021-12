Come fare 9 milioni di visitatori nel settore cripto: il caso criptovaluta.it

15 dicembre 2021 a

(Roma 15 dicembre 2021) - Roma, 15 Dicembre 2021. Il settore finance è, da sempre, considerato uno dei più complessi in cui competere sia per quanto riguarda il livello di difficoltà per emergere a livello di posizionamento sui motori di ricerca, sia per i grandi costi legati all'advertising. Proprio per questo è molto interessante analizzare il caso di successo di criptovaluta.it , uno dei siti della galassia della Alessio Ippolito srl, azienda specializzata nel settore dell'editoria legata al mondo del finance.

Il sito, complice una crescita che sa dell'incredibile (parliamo del 2100% per ciò che riguarda i visitatori unici e quasi il 5000% per quel che concerne le visualizzazioni di pagina), ha collezionato, nel 2021, oltre 2,8 milioni di utenti unici, di cui più di 1,6 milioni provenienti da ricerche effettuate sui motori di ricerca, e circa 12 milioni di pagine viste. Numeri ancor più sorprendenti se consideriamo che il traffico è per il 97% dall'Italia e che non sono molti i siti capaci di generare tali volumi di traffico, ancor meno in un settore come quello finanziario che è uno dei più complessi. Una crescita, quella del 2021, che fa di criptovaluta.it, il primo sito italiano del settore cripto.

Sintomo inequivocabile dell'eccellente lavoro svolto dalla Alessio Ippolito srl con interventi radicali in ambito seo, sia on page che off page, sia per quel che riguarda le ottimizzazioni lato tecnico, la regolamentazione della parte legale del sito e l'importante attività social (facebook e in particolare twitter dove i contenuti stanno generando un grandissimo interesse e riscontro di pubblico).

A tutto questo si deve aggiungere l'integrazione di Gianluca Grossi come analista capo della redazione di criptovaluta.it.

Ma quali sono i punti di forza che hanno portato, questo progetto, a raggiungere l'importante traguardo delle oltre 9 milioni di visite complessive nel corso del 2021 (con una crescita del 4712% sul 2020)? Volendo sintetizzare possiamo individuarne 4: brand, trasparenza, coerenza editoriale e content curation. Andiamo con ordine e proviamo ad analizzarli uno alla volta.

Criptovaluta.it: la forza del brand passa dalla trasparenza

Se proviamo ad analizzare il sito Criptovaluta.it scopriamo che è stato fatto un enorme lavoro per creare e, successivamente, rafforzare il brand. Un lavoro che si è strutturato in maniera estremamente articolata, attraverso una sapiente strategia di seo off site ma, anche e soprattutto, attraverso la produzione e diffusione di contenuti di qualità prodotti in anteprima rispetto ai competitor.

Un lavoro che ha permesso di essere “ripresi” da alcune delle principali testate giornalistiche nazionali ma, anche, dai principali player del settore finanziario velocizzando la costruzione di un brand solido. Un lavoro, quello sul brand, che è stato reso ancor più efficace grazie alla trasparenza nei confronti dei lettori. Trasparenza garantita da un'informazione di qualità, libera da vincoli e totalmente indipendente nel giudizio. Un aspetto che si riflette anche sull'ultimo punto, forse quello più importante: la coerenza editoriale.

Sul sito criptovaluta.it, infatti, viene seguita la linea editoriale definita in fase di sviluppo del progetto così da garantire continuità ai lettori sia negli articoli che, più in generale, in tutti i contenuti prodotti dalla redazione.

E proprio questa caratteristica è quella che è stata maggiormente premiata, come testimoniano le alte percentuali di ritorno dei lettori e dalle visite che arrivano direttamente sul sito senza passare per i motori di ricerca (oltre 900 mila utenti nel corso del 2021).

Come realizzare e diffondere contenuti in modo efficace

Fin da subito lo staff della Alessio Ippolito srl ha puntato sulla realizzazione di contenuti di qualità ma, al tempo stesso, adatti ad un pubblico estremamente eterogeneo. Se analizziamo il profilo degli oltre 2,8 milioni di utenti unici che hanno visitato le pagine del sito nel corso del 2021, infatti, scopriamo che si va dal trader professionista al semplice appassionato.

I contenuti, infatti, spaziano in modo estremamente orizzontale: alle news dell'ultima ora, realizzate grazie ad un attento e scrupoloso lavoro di content curation, si alternano guida approfondite che vanno a fornire chiarimenti “definitivi” sulle principali tematiche di interesse del pubblico meno competente in ambito finanziario. La diffusione dei contenuti, va sottolineato, è avvenuta su diversi fronti e sfruttando tutto il potenziale messo a disposizione sul web per entrare in contatto con i lettori potenzialmente interessati all'argomento “criptovalute”.

Pertanto, oltre ai classici contenuti editoriali, sono stati realizzati video, infografiche e grafici, e sono state utilizzate tutte le principali piattaforme, dai canali di diffusione video ai principali social network come facebook e, soprattutto, twitter dove sono molto popolari. Una strategia multicanale che ha permesso di ampliare la platea di “lettori” andando ad offrire contenuti specializzati (e nel formato corretto) laddove il lettore si aspettava di trovarli.

Strategia che, stando alle parole di Alessio Ippolito, ceo della Alessio Ippolito srl, verrà ulteriormente perfezionata:

"Insieme al nostro analista Gianluca Grossi stiamo lavorando a diverse novità per portare Criptovaluta.it ancora più in alto nel 2022. Vogliamo estendere il nostro bacino d'utenza, offrendo una serie di nuovi strumenti all ' avanguardia con i quali fruire al meglio i nostri contenuti. Per il momento non possiamo svelare molti dettagli, ma siamo al lavoro su più fronti come: didattica modulare, implementazioni tecniche, ampliamento dell 'organico, e nuova sede fisica della redazione".

Il punto sul mondo delle criptovalute

A questo punto è lecito domandarsi cosa si potrebbe fare di più e quali traguardi potrebbe raggiungere un sito come criptovaluta.it . Dando per assodato che l'enorme esperienza accumulata dallo staff della Alessio Ippolito srl in ambito finance e, in particolare, su tutto ciò che riguarda il mondo delle cripto va sottolineato che molto dipenderà da quello che sarà il trend di interesse.

Con molta probabilità il 2022 sarà un anno di ulteriore consolidamento per il settore. Sempre più spesso, infatti, il bitcoin e le monete digitali in genere, entreranno a far parte della nostra vita quotidiana trovando spazio in applicazioni utilizzabili nella “vita di tutti i giorni”. Di conseguenza sempre più persone si interesseranno a questo mondo, non solo per ciò che concerne gli investimenti ma, anche e soprattutto, per comprenderne le dinamiche.

In uno scenario di questo tipo è ragionevole ipotizzare che possano trovare maggiore spazio le realtà ormai strutturate e consolidate come criptovaluta.it dove la mole di contenuti e la forza del brand faranno la differenza rispetto ai competitor.

