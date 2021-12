Basket: Nba, Ayton e Paul trascinano Phoenix alla vittoria a Portland

15 dicembre 2021 a

Portland, 15 dic. - (Adnkronos) - Dopo il passo falso a Los Angeles contro i Clippers, i Suns (22-5) faticano ma si rialzano subito superando Portland (11-17)dopo un tempo supplementare per 111-107. Sempre senza Devin Booker, i vice-campioni in carica ritrovano un Deandre Ayton da 28 punti e 13 rimbalzi, ma è Chris Paul il protagonista del finale di gara con il canestro che forza l'overtime e una doppia doppia da 24 punti e 14 assist (più 8 rimbalzi) per spingere i suoi al successo.

Portland dà battaglia fino all'ultimo, ritrovando un Damian Lillard sopra quota 30 (31 punti con 10 assist) ma colpevole dell'errore in lunetta che avrebbe permesso ai suoi di riavvicinarsi ulteriormente sul finire dell'overtime. Neanche lui è riuscito a impedire la sesta sconfitta consecutiva dei suoi, accompagnato dai 23 punti di Norman Powell e i 17 di Jusuf Nurkic per sopperire all'assenza di CJ McCollum, ancora fuori per un problema ad un polmone.