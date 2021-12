15 dicembre 2021 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Oggi ci troviamo ad affrontare degli investimenti straordinari, nella transizione ecologica, nella transizione digitale, nella difesa. E questi investimenti non sono pensabili con le attuali regole" europee in materia di bilancio. Lo ha detto il premier Mario Draghi, durante la replica in Aula alla Camera seguita all'informativa in vista del Consiglio Ue al via da domani.