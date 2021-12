Covid: Casellati, 'con vaccini vinte tante battaglie e recuperato terreno perduto, grazie a italiani'

15 dicembre 2021 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Nel corso del 2021, la diffusione dei vaccini ci ha consentito di vincere tante battaglie. Se oggi l'Italia ha recuperato il terreno perduto e si trova più avanti di altri grandi Paesi europei nella corsa contro il virus e nella difesa delle attività economiche, sociali e culturali non lo dobbiamo alla fortuna, ma alle scelte fatte in questi mesi. Decisivo è stato il comportamento dei cittadini. Dico grazie agli italiani per la responsabilità con cui anche in queste settimane, tra prime e terze dosi, stanno affrontando questa sfida, consapevoli che, in uno spirito di squadra e di solidarietà, dobbiamo fare tesoro degli strumenti che oggi ci consentono di superare la dipendenza dal virus". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, incontrando i giornalisti parlamentari per gli auguri di fine anno.

"Grazie -ha aggiunto- ai medici e agli operatori sanitari che continuano a combattere in trincea al nostro fianco. Evidentemente, ancora non possiamo abbassare la guardia. Abbiamo vinto molte battaglie, ma la guerra non è ancora finita. E per vincerla bisogna guardare anche oltre i confini nazionali. La diffusione mondiale delle varianti dimostra che la campagna vaccinale deve essere perseguita su scala globale. Se, infatti, meno del 10 per cento degli africani sono vaccinati, non è unicamente l'Africa a essere condannata, ma tutti noi. Perché dalla pandemia o si esce tutti insieme, o non se ne esce".