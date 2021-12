15 dicembre 2021 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Il green pass è uno strumento di libertà e va valorizzato, ma deve essere accompagnato anche dall'osservanza delle regole. Il rigore nell'osservanza delle regole con il riacutizzarsi della pandemia è sempre più importante". Lo ha detto il premier Mario Draghi, durante la replica in Aula alla Camera seguita all'informativa in vista del Consiglio Ue al via da domani.