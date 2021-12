Pnrr: Draghi, 'soldi non bastano, intelligenza e onestà per disegnare programmi per il futuro'

15 dicembre 2021 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Tutti gli anni trascorsi alla Bce mi hanno insegnato che i soldi non bastano, ma occorre avere intelligenza per disegnare i programmi per il futuro. Occorre distacco dagli interessi e onestà da parte di chi riceve gli aiuti. Bisogna fare delle politiche economiche adeguate per i Paesi che hanno bisogno di aiuto per lo sviluppo. Le difficoltà non devono far desistere dal continuare su questa strada. In questo, onestà e modo in cui si spende sono cruciali per avere il sostegno di cittadini per fare una politica di sviluppo efficace". Lo ha detto il premier Mario Draghi, durante la replica in Aula alla Camera seguita all'informativa in vista del Consiglio Ue al via da domani.