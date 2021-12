Calcio: Coppa d'Africa a rischio cancellazione per Covid

15 dicembre 2021 a

Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - A causa della diffusione della variante Omicron e del peggioramento della pandemia di Covid nel mondo rischia di saltare la Coppa d'Africa, in programma in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022. E' quanto riporta il sito d'informazione francese RMC Sport, secondo cui la federcalcio africana sarebbe vicina ad annunciare la cancellazione della competizione. A pesare sarebbero anche le pressioni di molti club, soprattutto inglesi, che non vorrebbero concedere i propri giocatori in una situazione del genere. Oltre a non essere a disposizione per alcune settimane, i calciatori della Premier League dovrebbero infatti rispettare un periodo di quarantena al rientro in Gran Bretagna.

La Coppa d'Africa era inizialmente in programma tra l'11 giugno e il 9 luglio 2021, ma era stata anticipata tra il 9 gennaio e il 6 febbraio. In seguito era arrivato lo spostamento all'anno successivo a causa del Covid, ora il rischio è la cancellazione definitiva. Una situazione complicata per il neo presidente della federazione del Camerun Samuel Eto'o, che ancora ieri si era detto fiducioso del successo della manifestazione.