Sport: credito di imposta 2020, pubblicato il primo elenco definitivo dei beneficiari

Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - E' stato pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport il primo elenco definitivo dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive. Un secondo elenco verrà pubblicato una volta ultimate le procedure di inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Il credito di imposta è utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, comma 2, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo riconosciuto dal Dipartimento per lo sport, pena lo scarto dell'operazione di versamento.