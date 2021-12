Religioni: Ceccanti, 'approvata legge su intesa con la Chiesa d'Inghilterra'

15 dicembre 2021 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - “La Commissione Affari Costituzionali ha approvato definitivamente all'unanimità in sede legislativa, come da prassi ammessa sin dalla XVI legislatura, la legge relativa all'Intesa con la Chiesa d'Inghilterra, già votata dal Senato". Così il capogruppo Pd in commissione Affari Costituzionali della Camera, Stefano Ceccanti.

"Si tratta della tredicesima Intesa con le confessioni religiose che diventa legge, sulla base dell'articolo 8 della Costituzione che valorizza il pluralismo religioso, e, grazie ad essa, di un'ulteriore estensione delle possibilità di scelta dei contribuenti per la quota dell'otto per mille della dichiarazione dei redditi. E' quindi un importante passo avanti, che comunque non si esaurisce il quadro delle confessioni che potrebbero accedere alle Intese, sulla base di trattative col Governo, né le possibilità di tutela che possono e debbono derivare da una nuova legge generale sulla libertà religiosa, che vada a sostituire la legge sui cosiddetti culti ammessi del 1929”.