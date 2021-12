Covid: Renzi, 'su vaccini campioni Ue, Speranza attento a comunicazione serena'**

15 dicembre 2021 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Sui vaccini siamo primi al mondo e invito il ministro Speranza a fare attenzione a una comunicazione serena all'esterno. Siamo campioni europei se non in corsa per il campionato del mondo sui vaccini". Così Matteo Renzi al Senato sulle comunicazioni del premier Mario Draghi.

Sull'economia "abbiamo fatto molto meglio di quanto pensavamo. Lo hanno fatto gli italiani e a tutti loro va il nostro grazie. Tuttavia il governo può rivendicare questi risultati. Su vaccini ed economia abbiamo fatto un bel lavoro".