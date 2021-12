Ue: Letta, Gentiloni e Sassoli a Consiglio Pes, 'definire visione progressista su futuro' (2)

15 dicembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - "I socialisti vogliono un'Europa che abbracci il Green Deal europeo, il pilastro europeo dei diritti sociali e che fornisca una transizione digitale equa a vantaggio di tutti. Retribuzioni e pensioni dignitose, parità di genere, riduzione delle disuguaglianze territoriali, sostegno alle generazioni più giovani e più anziane, un nuovo modello sostenibile per l'economia e il rinvigorimento e la protezione della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali: questi sono elementi chiave per un futuro progressista per Europa", sottolineano ancora i socialisti.

Nel dettaglio, l'intervento di Sassoli è previsto nella prima parte dei lavori, dopo l'apertura del presidente del partito Sergei Stanishev in calendario alle 8.30. Letta e Gentiloni sono inseriti nel primo panel sul futuro sostenibile, in programma dalle 9,30.