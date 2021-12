Ue: Cuppi, 'congratulazioni a Simona Bonafè'

15 dicembre 2021 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "A Simona Bonafé congratulazioni per la sua rielezione a vice presidente del Gruppo Socialisti e Democratici al Parlamento europeo. Il buon lavoro svolto nei primi due anni e mezzo di mandato è stato premiato dalle colleghe e dai colleghi che l'hanno riconfermata nel ruolo. A lei, un grande in bocca al lupo per le sfide dell'Europa del domani. Un'Europa più forte, solidale e unita”. Lo afferma Valentina Cuppi, presidente dell'Assemblea nazionale Pd.