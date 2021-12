Rugby: Benetton, co-capitano dei Leoni Michele Lamaro rinnova sino al 2024

15 dicembre 2021 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Leader, carisma, un riferimento nello spogliatoio e uno strenuo animo battagliero in campo. Michele Lamaro rinnova il contratto che lo legherà al Benetton Rugby sino al 30 giugno 2024. Lamaro è un terza linea che ha da sempre palesato qualità da condottiero non indifferenti, oltre alla capacità di sapersi prendersi responsabilità importanti all'interno dello spogliatoio. Sul prato di gioco denota abilità notevoli nel placcaggio, nel breakdown e in fase difensiva, abbinando ottime doti in fase d'attacco e da ball carrier. Un giocatore dal work rate di altissimo livello. “Sono molto contento delle opportunità che mi sono state date e del percorso che sto compiendo in Benetton Rugby. Inoltre credo fermamente nel progetto del club, che come squadra stiamo portando avanti, e del quale intendo essere protagonista”, ha detto Lamaro al momento del rinnovo sino al 2024.

“Dopo l'annuncio del prolungamento di Negri, con Lamaro aggiungiamo un altro tassello estremamente importante nella definizione della rosa delle prossime stagioni. Dal 2018, quando arrivò nelle vesti di permit player, ad oggi Michele ha compiuto un percorso straordinario. Una crescita ed un miglioramento delle proprie abilità tecniche e fisiche che, aggiunte alle doti caratteriali innate, gli hanno consentito di imporsi al punto da conquistare i gradi di capitano sia in Benetton Rugby che a seguire in Nazionale Maggiore. Pertanto poter contare su di lui per i prossimi anni è per noi motivo di vanto oltre che di grande orgoglio”, ha aggiunto il direttore generale Antonio Pavanello.