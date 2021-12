15 dicembre 2021 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Il singolo cittadino nelle Agorà conta quanto il segretario del partito". Così Enrico Letta all'Agorà sul Next Generation Ue. "In primavera prenderemo le 100 proposte che hanno avuto maggiore consenso. A tutte daremo seguito, almeno al 50% per come sono state presentate, in alcuni casi" le aggiusteremo "per renderle più attuabili".