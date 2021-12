Pd: Letta, 'giovani al centro, 2022 sia anno di stop tirocini gratuiti'

15 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Noi dobbiamo mettere i giovani nel motore del nostro Paese e non con la retorica ma" con atti concreti: "Il primo salario deve essere un salario decente. Noi vogliamo che il 2022 sia l'anno dell'eliminazione dei tirocini gratuiti. Deve finire questa storia. Io non voglio eliminare gli stage, ma gli stage fanno parte del percorso formativo e non di quella lavorativo". Così Enrico Letta all'Agorà sul Next Generation.