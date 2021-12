Ue: De Petris, 'nessuno si salva da solo, solidarietà sia base nuove regole'

15 dicembre 2021 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Quest'aula dovrà affrontare con un dibattito vero e non rituale la questione della riscrittura delle regole europee. Non si tratta solo di riscrivere il Patto di stabilità ma assumere come valore e applicare la massima solidarietà. La pandemia ci ha insegnato, come l'Italia ha capito per prima, che nessuno riesce a salvarsi da solo". Così la capogruppo di Leu, Loredana De Petris, in aula al Senato.

"Questo è vero anche per la crisi climatica e questo deve essere il senso della nostra missione in Europa. Senza applicare fino in fondo la solidarietà anche con i Paesi più poveri non ci salveremo dalla crisi pandemica e si tratta di un'esigenza ancora più imperiosa per quanto riguarda la crisi climatica”.

“Il problema dell'aumento del costo dell'energia – prosegue la presidente De Petris – può essere affrontato e risolto solo in un modo: accelerando la transizione energetica verso le rinnovabili. Le energie rinnovabili sono un modello democratico che permette di affrancarci da ricatti e perturbazioni geopolitiche. Non abbiamo bisogno di chiacchiere a vanvera sul nucleare ma di investire sulla transizione energetica”.